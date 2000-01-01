Позднякова (Вершинина (Корнилова)) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Вершинина (Корнилова)) Мария Герасимовна

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Место рождения

Бочиха

Дата рождения

1850

Дата смерти

12.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Мать: Вершинина Евдокия Кириллова

Бочиха
Рождение ребёнка
12.05.1880

Сын: Поздняков Ефрем Романович

Отец ребёнка: Поздняков Роман Миронович

Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Поздняков Куприян Романович

Отец ребёнка: Поздняков Роман Миронович

с. Селитьба
Смерть
12.01.1898
Причина смерти: Чахотка
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