Позднякова (Вершинина (Корнилова)) Мария Герасимовна
Место рожденияБочиха
Дата рождения1850
Дата смерти12.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бочиха
Рождение ребёнка
12.05.1880
Сын: Поздняков Ефрем Романович
Отец ребёнка: Поздняков Роман Миронович
Рождение ребёнка
25.09.1882
Сын: Поздняков Куприян Романович
Отец ребёнка: Поздняков Роман Миронович
с. Селитьба
Смерть
12.01.1898
Причина смерти: Чахотка