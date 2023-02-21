Бычков Алексей Андреевич
Место рожденияЧкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Дата рождения02.01.1913
Дата смерти17.01.1989
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913
Отец: Бычков Андрей Евграфович
Мать: Бычкова Ольга Никоновна
Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Рождение ребёнка
05.12.1937
Сын: Бычков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна
Оренбургская область г.Бузулук
Рождение ребёнка
06.09.1939
Дочь: Гусакова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна
Военная служба
24.06.1941
Чкаловская область г.Бугуруслан
Военная награда
15.10.1941
западный фронт
медаль
Военная награда
01.02.1942
Медаль за Отвагу
Военная награда
22.12.1942
Знак Гвардия
Военная служба
10.10.1943
Военная награда
10.07.1944
Прибалтийский фронт
медаль
Военная награда
04.08.1944
Медаль за Боевые заслуги
Военная награда
25.02.1945
Ленинградский фронт
медаль
Военная награда
17.07.1945
Забайкальский фронт
медаль
Военная награда
15.10.1945
Медаль за оборону Москвы
Демобилизация
20.03.1946
Деммобилизован на основании Указа Призидиума Верховного Совета СССР
Военная награда
05.05.1946
Медаль за Победу над Японией
Рождение ребёнка
15.12.1952
Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна
Оренбургская область г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков ?
Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чкаловская область Бугурусланский район деревня Попалудово
Смерть
17.01.1989
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
19.01.1989