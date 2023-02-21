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Бычков Алексей Андреевич

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Место рождения

Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка

Дата рождения

02.01.1913

Дата смерти

17.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913

Отец: Бычков Андрей Евграфович

Мать: Бычкова Ольга Никоновна

Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Бычков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна

Оренбургская область г.Бузулук
Рождение ребёнка
06.09.1939

Дочь: Гусакова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна

Военная служба
24.06.1941
Чкаловская область г.Бугуруслан
Военная награда
15.10.1941
западный фронт
медаль
Военная награда
01.02.1942
Медаль за Отвагу
Военная награда
22.12.1942
Знак Гвардия
Военная служба
10.10.1943
Военная награда
10.07.1944
Прибалтийский фронт
медаль
Военная награда
04.08.1944
Медаль за Боевые заслуги
Военная награда
25.02.1945
Ленинградский фронт
медаль
Военная награда
17.07.1945
Забайкальский фронт
медаль
Военная награда
15.10.1945
Медаль за оборону Москвы
Демобилизация
20.03.1946
Деммобилизован на основании Указа Призидиума Верховного Совета СССР
Военная награда
05.05.1946
Медаль за Победу над Японией
Рождение ребёнка
15.12.1952

Сын: Бычков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна

Оренбургская область г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков ?

Мать ребёнка: Бычкова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Александра Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Чкаловская область Бугурусланский район деревня Попалудово
Смерть
17.01.1989
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
19.01.1989
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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