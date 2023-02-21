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Бычков Андрей Евграфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1913

Сын: Бычков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна

Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белокозова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна

Смерть
Неизвестно
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