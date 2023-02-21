Бычков Андрей Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычков Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1913
Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна
Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокозова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бычкова Ольга Никоновна
Смерть
Неизвестно