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Бычкова (Жиляева) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1917

Дата смерти

08.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1917

Отец: Жиляев Николай Иванович

Мать: Жиляева Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Бычков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич

Оренбургская область г.Бузулук
Рождение ребёнка
06.09.1939

Дочь: Гусакова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1952

Сын: Бычков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич

Оренбургская область г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков ?

Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Алексей Андреевич

Смерть
08.11.2003
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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