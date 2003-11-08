Бычкова (Жиляева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1917
Дата смерти08.11.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1917
Отец: Жиляев Николай Иванович
Мать: Жиляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1937
Сын: Бычков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич
Оренбургская область г.Бузулук
Рождение ребёнка
06.09.1939
Дочь: Гусакова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1952
Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич
Оренбургская область г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков ?
Отец ребёнка: Бычков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно