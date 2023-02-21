Бычкова Ольга Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1913
Отец ребёнка: Бычков Андрей Евграфович
Чкаловская (Оренбургская)область Бугурусланский район с.Наумовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бычков Андрей Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белокозова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Евграфович
Смерть
Неизвестно