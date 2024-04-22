Татаркин Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Саратовской губернии, Царицынский мещанин.
Бракосочетание
15.01.1889 ст.
Метрика о бракосочетании. Москва, Замоскворецкий сорок, Церковь Троицкая в Вишняках ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №92, стр. 394.
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: Татаркина Капиталина Владимировна
Мать ребёнка: Татаркина Екатерина Николаевна
Метрика о рождении: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь Казанской БМ у Калужских ворот (ч. I). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №502, стр. 175 Из дома Яковлева на Житной улице.
Смерть
Неизвестно