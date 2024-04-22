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Татаркин Владимир Степанович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Татаркин Степан Иванович

Мать: Татаркина Евдокия Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Саратовской губернии, Царицынский мещанин.
Бракосочетание
15.01.1889 ст.

Жена: Татаркина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании. Москва, Замоскворецкий сорок, Церковь Троицкая в Вишняках ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №92, стр. 394.
Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: Татаркина Капиталина Владимировна

Мать ребёнка: Татаркина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь Казанской БМ у Калужских ворот (ч. I). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №502, стр. 175 Из дома Яковлева на Житной улице.
Смерть
Неизвестно
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