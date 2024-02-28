Татаркина (Астахова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаркина (Астахова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Астахов Николай

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Дочь купеческой вдовы Московской губернии, Сергиевского посада.
Бракосочетание
15.01.1889 ст.

Муж: Татаркин Владимир Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании. Москва, Замоскворецкий сорок, Церковь Троицкая в Вишняках ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №92, стр. 394.
Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: Татаркина Капиталина Владимировна

Отец ребёнка: Татаркин Владимир Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь Казанской БМ у Калужских ворот (ч. I). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №502, стр. 175 Из дома Яковлева на Житной улице.
Смерть
Неизвестно
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