Татаркин Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Сын: Татаркин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна
Саратовской губернии, Царицынский мещанин.
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Татаркина Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Васильева Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна
Саратовской губернии, города Царицына, мещанка. Православная
Рождение ребёнка
10.10.1878
Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна
Метрика о рождении: ЦЕРКОВЬ СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ НА ПЯТНИЦКОЙ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №4, стр. 71. Мещанин города Царицына, Саратовской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1881
Сын: Татаркин Виктор Степанович
Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна
Метрика о рождении: Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Петра и Павла на Калужской улице (ч. I-III). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №768, стр. 104. В доме Алексеева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно