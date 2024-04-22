Татаркин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаркин Степан Иванович

Татаркин Степан Иванович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Татаркин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Саратовской губернии, Царицынский мещанин.
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Татаркина Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Васильева Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Саратовской губернии, города Царицына, мещанка. Православная
Рождение ребёнка
10.10.1878

Сын: Татаркин Яков Степанович

Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: ЦЕРКОВЬ СВ. ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ НА ПЯТНИЦКОЙ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №4, стр. 71. Мещанин города Царицына, Саратовской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Татаркин Виктор Степанович

Мать ребёнка: Татаркина Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь св. Петра и Павла на Калужской улице (ч. I-III). ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №768, стр. 104. В доме Алексеева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаркина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close