Евдокимов Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиМежду 1855 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1788
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 4 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Дат... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 6 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 7 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты... Показать все
Бракосочетание
До 1814
Жена: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Евдокимов Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
12.02.1819 ст.
Сын: Евдокимов Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Максимовна
дата крещения - 15.02.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Емельян Васильевич Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 41 год, жена - Анна Максимовна, 45 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 47 лет, жена - Анна Максимовна, 51 год 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 51 год, жена - Анна Максимовна, 55 лет 5 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 56 лет, жена - Анна Максимовна, 60 лет 4 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 61 год, жена - Анна Максимовна, 65 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 66 лет, вдовец 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860