Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти04.02.1798 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1786 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 28. Метрические книги церквей Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Сын: Евдокимов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кандратьевич / Кондратьевич
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 26 лет, муж - Василий Кандратьевич, 28 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 25 лет, муж - Василий Кандратьевич, 26 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Ко... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 26 лет, муж - Василий Кандратьевич, 27 лет 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1796 ст.
Дочь: Неизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кандратьевич / Кондратьевич
В записи о рождении имя не указано. место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 01.03.1796 ФИО восприемников - того же ведомства и села Рождествина крестьянс... Показать все
Смерть
04.02.1798 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 40 причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив... Показать все