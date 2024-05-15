Василий Кандратьевич / Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиМежду 1805 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 17 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
12.01.1786 ст.
Жена: Прасковья Михайловна
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 28. Метрические книги церквей Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Сын: Евдокимов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 28 лет, жена - Прасковья Михайловна, 26 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд №... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 26 лет, жена - Прасковья Михайловна, 25 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 К... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 27 лет, жена - Прасковья Михайловна, 26 лет 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд №... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1796 ст.
Дочь: Неизвестно Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
В записи о рождении имя не указано. место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 01.03.1796 ФИО восприемников - того же ведомства и села Рождествина крестьянс... Показать все
Бракосочетание
Между 1798 и 1804
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1804 ст.
Жена: Прасковья Алексеевна
жених - третьим браком, невеста - вторым Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 192. Метр... Показать все
Бракосочетание
09.09.1804 ст.
Жена: не указана
жених - третьим браком, невеста - вторым Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 192. Метр... Показать все
Смерть
Между 1805 и 1830