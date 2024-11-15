Анна Максимовна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Между 1850 и 1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1814

Муж: Евдокимов Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Евдокимов Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1819 ст.

Сын: Евдокимов Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.02.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Емельян Васильевич Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 45 лет, муж - Евдоким Васильевич, 41 год 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 51 год, муж - Евдоким Васильевич, 47 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 55 лет, муж - Евдоким Васильевич, 51 год 5 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 60 лет, муж - Евдоким Васильевич, 56 лет 4 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 65 лет, муж - Евдоким Васильевич, 61 год 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855

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