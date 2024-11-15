Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиМежду 1850 и 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
1814
Сын: Евдокимов Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1819 ст.
Сын: Евдокимов Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким Васильевич
дата крещения - 15.02.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Емельян Васильевич Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 45 лет, муж - Евдоким Васильевич, 41 год 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 51 год, муж - Евдоким Васильевич, 47 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 55 лет, муж - Евдоким Васильевич, 51 год 5 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 60 лет, муж - Евдоким Васильевич, 56 лет 4 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 65 лет, муж - Евдоким Васильевич, 61 год 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855