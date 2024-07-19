Евдокимов Федор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Федор Евдокимович

Евдокимов Федор Евдокимович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.02.1819 ст.

Дата смерти

27.03.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1817 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1819 ст.

Отец: Евдокимов Евдоким Васильевич

Мать: Анна Максимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.02.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Емельян Васильевич Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 11 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 17 лет, отметка - за нерачением 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов... Показать все
Бракосочетание
Между 1836 и 1840

Жена: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 21 год, жена - Агафья Лукьяновна, 23 года 5 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Евдокимова) Евдокея / Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Предп Суворова (Евдокимова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 26 лет, жена - Агафья Лукьяновна, 28 лет 4 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Сын: Евдокимов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Федоров Евдокимов Герасим Федорович

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 36 лет, жена - Агафья Лукьяновна, 33 года 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Евдокимов Василий Федорович

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокимова Васса Федоровна

Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 41 год, жена - Агафья Лукьяновна, 37 лет 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1859

Жена: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождение ребёнка
01.06.1859 ст.

Сын: Евдокимов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.06.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и девица Ольга Васильевна Исто... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 46 лет, жена - Харитина Антоновна, 35 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 46 лет, жена - Харитина Антоновна, 35 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1860 ст.

Сын: Евдокимов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.07.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Сп...кого крестьянин Федор Михайлович и села Рождествина девица Ольга Василье... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокимова Евдокея / Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 48 лет, жена - Харистина Антоновна, 37 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Евдокимов Иван Федорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 02.01.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - у 1го [Василий] того же села крестьянин Владимир Трофимович Суворов, у 2г... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Сын: Евдокимов Василий Федорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 02.01.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - у 1го [Василий] того же села крестьянин Владимир Трофимович Суворов, у 2г... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 55 лет, жена - Харитина Антоновна, 44 года 5 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1872

Сын: Адрианов Андреянов Андрианов Евдокимов Александр Федорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Восприемник
14.10.1881 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Евдокимова Андрея Герасимовича
Смерть
27.03.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
фамилия - Евдокимов место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 29.03.1890 возраст - 67 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел П... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.