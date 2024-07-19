Евдокимов Федор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения12.02.1819 ст.
Дата смерти27.03.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Евдокимов Евдоким Васильевич
Мать: Анна Максимовна
Сын: Евдокимов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна
Сын: Евдокимов Василий Федорович
Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна
Дочь: Евдокимова Васса Федоровна
Мать ребёнка: Евдокимова (Предп Лукьянова) Агафья Лукьяновна
Сын: Евдокимов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна
Сын: Евдокимов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна
Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна
Сын: Евдокимов Василий Федорович
Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна