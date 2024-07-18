Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти29.10.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 20 лет, отчество - Антиповна, муж - Василий Иванович, 19 лет 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской ... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Куликова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Куликова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 25 лет, отчество - Антиповна, муж - Василий Иванович, 24 года 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 г... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Куликова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 30 лет, отчество - Антиповна 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1859
Рождение ребёнка
01.06.1859 ст.
Сын: Евдокимов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Евдокимович
дата крещения - 01.06.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Егорович [Куликов] и девица Ольга Васильевна Исто... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 35 лет, муж - Федор Евдокимович, 46 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1860 ст.
Сын: Евдокимов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Евдокимович
дата крещения - 10.07.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Сп...кого крестьянин Федор Михайлович и села Рождествина девица Ольга Василье... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокимова Евдокея / Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Евдокимович
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 37 лет, муж - Федор Евдокимович Евдокимов, 48 лет 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Евдокимович
близнецы дата крещения - 02.01.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - у 1го [Василий] того же села крестьянин Владимир Трофимович Суворов, у 2г... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Сын: Евдокимов Василий Федорович
Отец ребёнка: Евдокимов Федор Евдокимович
близнецы дата крещения - 02.01.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - у 1го [Василий] того же села крестьянин Владимир Трофимович Суворов, у 2г... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 44 года, муж - Федор Евдокимович, 55 лет 5 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: ... Показать все
Рождение ребёнка
1872
Смена фамилии
29.10.1897 ст.
фамилия - Федорова
Смерть
29.10.1897 ст.
фамилия - Федорова, отчество - Антониевна дата погребения - 30.10.1897 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 75 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все