Куликов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиМежду 1850 и 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Куликов Иван Федорович
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 4 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 10 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 14 22 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомо... Показать все
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Рождение ребёнка
1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 19 лет, жена - Хритина Антиповна, 20 лет 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 24 года, жена - Хритина Антиповна, 25 лет 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855
Рождение ребёнка
1851