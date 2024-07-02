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Куликов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Между 1850 и 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Куликов Иван Федорович

Мать: Куликова Анна Прокофьевна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 4 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 10 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 14 22 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомо... Показать все
Бракосочетание
Между 1844 и 1845

Жена: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Куликова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 19 лет, жена - Хритина Антиповна, 20 лет 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Куликова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 24 года, жена - Хритина Антиповна, 25 лет 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Куликова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Федорова Евдокимова Куликова Харитина / Харистина / Хритина Антоновна / Антиповна

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