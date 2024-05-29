Куликов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиМежду 1850 и 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
До 1826
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Куликова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Куликова Анна Прокофьевна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 31 год, жена - Анна Прокофьевна, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 37 лет, жена - Анна Прокофьевна, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 41 год, жена - Анна Прокофьевна, 44 года 22 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 46 лет, жена - Анна Прокофьевна, 49 лет 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 51 год, жена - Анна Прокофьевна, 54 года 20 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855