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Пётр Самуйлов

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.08.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1813 г.р.

Мать

1817 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

1873 г.р.
1874 г.р.
До 1874 г.р.
1875 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1847

Отец: Самуил Иванов

Мать: Мария (Григорьева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1873

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Петров

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: Мария мл

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
11.01.1886

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1894

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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