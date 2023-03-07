Пётр Самуйлов
Место рождения
Дата рождения23.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1847
Отец: Самуил Иванов
Мать: Мария (Григорьева)
Бракосочетание
24.10.1871
Жена: Евдокия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1873
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Петров
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: Мария мл
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
11.01.1886
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
07.11.1892
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
11.06.1894
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
Смерть
Неизвестно