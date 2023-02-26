Евдокия Семёнова
Место рожденияд.Гусиновская Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти04.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1854
д.Гусиновская Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871
Муж: Пётр Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1873
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Петров
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: Мария мл
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
11.01.1886
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
07.11.1892
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
11.06.1894
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Самуйлов
Смерть
04.02.1902