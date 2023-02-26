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Евдокия Семёнова

Место рождения

д.Гусиновская Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

04.02.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

1873 г.р.
1874 г.р.
До 1874 г.р.
1875 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гусиновская Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Пётр Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1873

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Петров

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: Мария мл

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Рождение ребёнка
11.01.1886

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1894

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
04.02.1902
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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