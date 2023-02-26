Мария (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти20.02.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1831
Сын: Корнилий Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1834
Сын: Иоанн Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1838
Сын: Евфимий Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Акилина Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1840
Сын: Кириак Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1840
Сын: Харитон Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1844
Сын: Гавриил Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1847
Сын: Пётр Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андрей Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
Смерть
20.02.1874