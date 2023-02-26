Мария (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

20.02.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1831

Сын: Корнилий Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1834

Сын: Иоанн Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1838

Сын: Евфимий Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Акилина Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Кириак Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Харитон Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1844

Сын: Гавриил Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1847

Сын: Пётр Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андрей Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

Смерть
20.02.1874
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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