Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Степановна

Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Иуда Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Филипп Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Февронья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Панфил Парфил Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Иудович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.