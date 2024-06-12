Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иуда Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Филипп Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Февронья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Панфил Парфил Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Иудович
Смерть
Неизвестно