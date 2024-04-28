Иуда Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иуда Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кондратий Иудович

Мать: Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ирина Иудовна

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Иудовна

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Иудович

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Афонасий Иудович

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Иудовна

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея Иудовна

Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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