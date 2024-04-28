Иуда Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Кондратий Иудович
Мать: Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ирина Иудовна
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Иудовна
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Иудович
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Афонасий Иудович
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Иудовна
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея Иудовна
Мать ребёнка: Авдотья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно