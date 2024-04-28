Авдотья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: Анна вдова Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ирина Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Иудович
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Афонасий Иудович
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея Иудовна
Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич
Смерть
Неизвестно