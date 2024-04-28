Авдотья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Лукьяновна

Авдотья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: Анна вдова Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ирина Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Иудович

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Афонасий Иудович

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея Иудовна

Отец ребёнка: Иуда Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.