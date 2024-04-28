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Панфил Парфил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кондратий Иудович

Мать: Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Терентьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа Панфиловна

Мать ребёнка: Аксинья Терентьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Панфилович

Мать ребёнка: Аксинья Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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