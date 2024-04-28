Панфил Парфил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кондратий Иудович
Мать: Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа Панфиловна
Мать ребёнка: Аксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Панфилович
Мать ребёнка: Аксинья Терентьевна
Смерть
Неизвестно