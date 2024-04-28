Степан Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кондратий Иудович
Мать: Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Семеновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Аксинья Семеновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Аксинья Семеновна
Смерть
Неизвестно