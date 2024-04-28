Степан Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кондратий Иудович

Мать: Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Семеновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Аксинья Семеновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Аксинья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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