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Филипп Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кондратий Иудович

Мать: Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Самойловна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Мавра Самойловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Егор Филиппович

Мать ребёнка: Мавра Самойловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Мавра Самойловна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Филипповна

Мать ребёнка: Мавра Самойловна

Смерть
Неизвестно

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