Филипп Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кондратий Иудович
Мать: Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Самойловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Мавра Самойловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Егор Филиппович
Мать ребёнка: Мавра Самойловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Мавра Самойловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Филипповна
Мать ребёнка: Мавра Самойловна
Смерть
Неизвестно