Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Степанович

Никита Степанович

Место рождения

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: Степан

Мать: не указана

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Дарья Тихоновна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Михаил Никитич

Мать ребёнка: Дарья Тихоновна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Жена: Дарья Тихоновна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Дарья Тихоновна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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