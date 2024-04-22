Никита Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Отец: Степан
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Михаил Никитич
Мать ребёнка: Дарья Тихоновна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Дарья Тихоновна
Смерть
После 1729