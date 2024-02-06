Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Тихоновна

Дарья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Никита Степанович

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Михаил Никитич

Отец ребёнка: Никита Степанович

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Муж: Никита Степанович

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никита Степанович

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close