Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Никита Степанович
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Михаил Никитич
Отец ребёнка: Никита Степанович
Бракосочетание
До 1708
Муж: Никита Степанович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никита Степанович
Смерть
После 1729