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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Рюмина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 58 Показать все
Дело о заключении под стражу крестьянина Рюмина села Новое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6 Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Серкова В. Д. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Николаю. 1913 г. / Показать все
Дело по прошению крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Дормидонта Александровича Серкова об освобождении ее сына Владимира от военной службы Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Соловьева на приговор уездного съезда по обвинению в несоблюдении чистоты при своем маслодельн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3166Новое-Никольское, сц. вл.при рч. Сдери-Ножке.452563178203
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
16НовоеНово-Ник.бывшие помещичьи106231266
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Новое (кх,1 торг. зав.,масло завод,шк. I ст.) 7550селоЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.121118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36736Новоесело59°15'с.ш.40°39'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632420176с Новоесело