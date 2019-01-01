село Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новое

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Рюмина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 58 Показать все
Дело о заключении под стражу крестьянина Рюмина села Новое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6 Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Серкова В. Д. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Николаю. 1913 г. / Показать все
Дело по прошению крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Дормидонта Александровича Серкова об освобождении ее сына Владимира от военной службы Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина села Нового Ново-Никольской волости Соловьева на приговор уездного съезда по обвинению в несоблюдении чистоты при своем маслодельн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3166Новое-Никольское, сц. вл.при рч. Сдери-Ножке.452563178203

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ново-Никольская волость
16НовоеНово-Ник.бывшие помещичьи106231266

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Старосельский сельсовет
Новое (кх,1 торг. зав.,масло завод,шк. I ст.) 7550селоЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.121118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36736Новоесело59°15'с.ш.40°39'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420176с Новоесело

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