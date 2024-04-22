Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1708
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708
Отец: Никита Степанович
Мать: Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Бракосочетание
До 1724
Жена: Елена Никифоровна
Смерть
После 1729