Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Никитич

Место рождения

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1708

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1692 г.р.

Мать

До 1692 г.р.

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708

Отец: Никита Степанович

Мать: Дарья Тихоновна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Никифоровна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Никифоровна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1724

Жена: Елена Никифоровна

Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Новое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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