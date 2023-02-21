(Иванова) Евдокея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1885
Сын: Викулов Михаил
Отец ребёнка: Сергей Кондратов
Бракосочетание
1885
Муж: Сергей Кондратов
Бракосочетание
04.07.1888
Муж: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
12.04.1889
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
13.01.1894
Сын: Вуколов Геннадий
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Вуколов Данило
Смерть
Неизвестно