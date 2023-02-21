(Иванова) Евдокея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Евдокея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1885

Сын: Викулов Михаил

Отец ребёнка: Сергей Кондратов

Бракосочетание
1885

Муж: Сергей Кондратов

Бракосочетание
04.07.1888

Муж: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Вуколов Федор Данилов

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
13.01.1894

Сын: Вуколов Геннадий

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Рождение ребёнка
1901

Сын: Викулов Павел Данилович

Отец ребёнка: Вуколов Данило

Смерть
Неизвестно
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