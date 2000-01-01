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Вуколов Федор Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1889

Дата смерти

13.08.1889

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1889

Отец: Вуколов Данило

Мать: Евдокея

Смерть
13.08.1889
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