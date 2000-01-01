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Вуколов Федор Данилов
Вуколов Федор Данилов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1889
Дата смерти
13.08.1889
Пол
Мужской
Отец
Вуколов Данило
1846 г.р.
Мать
(Иванова) Евдокея
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1889
Отец:
Вуколов Данило
Мать:
Евдокея
Смерть
13.08.1889
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