(Викулова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Викулова) Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Вуколов Данило

Мать: Евдокея

Смерть
Неизвестно
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