Викулов Михаил Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулов Михаил Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1885

Отец: Сергей Кондратов

Мать: Евдокея

Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Константинова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Константинова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викулова Анна Константинова

Смерть
Неизвестно
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