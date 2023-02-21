Викулов Михаил Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1885
Отец: Сергей Кондратов
Мать: Евдокея
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Константинова
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно