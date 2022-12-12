Балова (Проскурякова) Галина (Агриппина) Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Проскурякова) Галина (Агриппина) Агафоновна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Иммиграция
1930
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балов Евгений Васильевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балов Евгений Васильевич

Смерть
2019
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
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