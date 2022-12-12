Балова (Проскурякова) Галина (Агриппина) Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Иммиграция
1930
Рождение ребёнка
23.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2019
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область