Балов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалов Евгений Васильевич

Балов Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балова Галина Агафоновна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балова Галина Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балова Галина Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балова Галина Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балова Галина Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балова Галина Агафоновна

Смерть
1990
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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