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Бабаев Кузьма Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Бабаев Филипп Яковлевич

Мать: Бабаева Марина Дементьевна

Бракосочетание
Вычислено 1771 ст.

Жена: Бабаева Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Рождение ребёнка
16.04.1775 ст.

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: … за 1775 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 37, стр. 166.
Рождение ребёнка
01.04.1777 ст.

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Рождение ребёнка
22.11.1779 ст.

Сын: Бабаев Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 70.
Рождение ребёнка
28.04.1782 ст.

Сын: Бабаев Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 192.
Рождение ребёнка
02.10.1784 ст.

Дочь: Устинья Кузьминична

Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… селений: …Кислянского …за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 105, Лист 105.
Смерть
Неизвестно
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