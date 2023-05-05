Бабаев Кузьма Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1753
Бракосочетание
Вычислено 1771 ст.
Жена: Бабаева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Рождение ребёнка
16.04.1775 ст.
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: … за 1775 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 37, стр. 166.
Рождение ребёнка
01.04.1777 ст.
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Рождение ребёнка
22.11.1779 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 70.
Рождение ребёнка
28.04.1782 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 192.
Рождение ребёнка
02.10.1784 ст.
Дочь: Устинья Кузьминична
Мать ребёнка: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… селений: …Кислянского …за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 105, Лист 105.
Смерть
Неизвестно