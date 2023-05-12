(Бабаева) Ульяна Кузьминична
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Бабаев Кузьма Филиппович
Мать: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Смерть
Неизвестно