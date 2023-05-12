(Бабаева) Ульяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бабаева) Ульяна Кузьминична

(Бабаева) Ульяна Кузьминична

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Бабаев Кузьма Филиппович

Мать: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close