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(Бабаева) Мария Кузьминична

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

01.04.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1777 ст.

Отец: Бабаев Кузьма Филиппович

Мать: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Крещение
08.04.1777 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Ефим Шибанов крестьянин деревни Борина и жена крестьянина Константина Андреевских Ирина Антоновна. Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № ... Показать все
Смерть
Неизвестно