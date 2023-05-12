(Бабаева) Мария Кузьминична
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения01.04.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1777 ст.
Отец: Бабаев Кузьма Филиппович
Мать: Бабаева Пелагея Павловна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Крещение
08.04.1777 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Ефим Шибанов крестьянин деревни Борина и жена крестьянина Константина Андреевских Ирина Антоновна. Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № ... Показать все
Смерть
Неизвестно