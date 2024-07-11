(Бабаева) Устинья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.10.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1784 ст.
Отец: Бабаев Кузьма Филиппович
Мать: Бабаева Пелагея Павловна
Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 105, Лист 105.
Крещение
02.10.1784 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
В церкви Бабаев Илья, отставного солдата Филиппа Горохова жена Екатерина. В церкви. // Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись №... Показать все
Смерть
Неизвестно