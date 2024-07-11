(Бабаева) Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабаева) Устинья Кузьминична

Место рождения

Борина, Курганский округ, Уральская область

Дата рождения

02.10.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1784 ст.

Отец: Бабаев Кузьма Филиппович

Мать: Бабаева Пелагея Павловна

Борина, Курганский округ, Уральская область
Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 105, Лист 105.
Крещение
02.10.1784 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
В церкви Бабаев Илья, отставного солдата Филиппа Горохова жена Екатерина. В церкви. // Метрическая книга Челябинской округи села Кислянского Кирилловской церкви за 1784 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись №... Показать все
Смерть
Неизвестно

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