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Бабаева Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1771 ст.

Муж: Бабаев Кузьма Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Рождение ребёнка
16.04.1775 ст.

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: … за 1775 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 37, стр. 166.
Рождение ребёнка
01.04.1777 ст.

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Рождение ребёнка
22.11.1779 ст.

Сын: Бабаев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 70.
Рождение ребёнка
28.04.1782 ст.

Сын: Бабаев Максим Кузьмич

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 192.
Смерть
Неизвестно
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