Бабаева Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1771 ст.
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа села Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 32, стр. 129.
Рождение ребёнка
16.04.1775 ст.
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: … за 1775 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 37, стр. 166.
Рождение ребёнка
01.04.1777 ст.
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений: Кислянского за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 61, стр. 24-38.
Рождение ребёнка
22.11.1779 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 70.
Рождение ребёнка
28.04.1782 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Филиппович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 192.
Смерть
Неизвестно