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Сорокин Яков ж./

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сорокин Степан Васильев

Мать: Акулина жена

Рождение ребёнка
04.02.1857

Сын: Сорокин Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
20.07.1861

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
19.04.1863

Сын: Сорокин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
22.12.1871

Сын: Сорокин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Феодосия Яковлвна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна

Смерть
До 1898
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