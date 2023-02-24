Сорокин Яков ж./
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Сорокин Степан Васильев
Мать: Акулина жена
Рождение ребёнка
04.02.1857
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
20.07.1861
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
19.04.1863
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
22.12.1871
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Феодосия Яковлвна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Матвеевна
Смерть
До 1898