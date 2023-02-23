Сорокина Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти26.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1857
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
20.07.1861
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
19.04.1863
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
22.12.1871
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Феодосия Яковлвна
Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./
Смерть
26.01.1905