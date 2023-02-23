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Сорокина Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

26.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1857

Сын: Сорокин Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
20.07.1861

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
19.04.1863

Сын: Сорокин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
22.12.1871

Сын: Сорокин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Феодосия Яковлвна

Отец ребёнка: Сорокин Яков ж./

Смерть
26.01.1905
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