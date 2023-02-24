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Сорокин Кирилл Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1857

Дата смерти

22.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1857

Отец: Сорокин Яков ж./

Мать: Сорокина Мария Матвеевна

Бракосочетание
02.?.1881

Жена: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Сорокин Кузьма Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
09.11.1889

Сын: Сорокин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
11.08.1893

Сын: Сорокин Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
08.10.1896

Сын: Сорокин Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Смерть
22.03.1901
Причина смерти: погиб на ж/д (задавил поезд)
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