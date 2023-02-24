Сорокин Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1857
Дата смерти22.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1857
Отец: Сорокин Яков ж./
Мать: Сорокина Мария Матвеевна
Бракосочетание
02.?.1881
Жена: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.11.1887
Сын: Сорокин Кузьма Кириллович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
09.11.1889
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
11.08.1893
Сын: Сорокин Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
08.10.1896
Сын: Сорокин Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Смерть
22.03.1901
Причина смерти: погиб на ж/д (задавил поезд)