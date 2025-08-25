Гордеева (Сорокина) Феодосия Яковлвна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеева (Сорокина) Феодосия Яковлвна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1876

умерла 1922

Отец
Сорокин Яков Степанович/ Карпович Приемыш Чей? Сестры?1836 г.р.
Мать
Сорокина Мария Матвеевна1829 г.р.
Супруги
Гордеев Федор Иванович15.05.1878 г.р.
Дети
(Гордеева) Евдокия Федоровна01.08.1899 г.р.
Гордеев Григорий Федорович07.01.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сорокин Яков Степанович/ Карпович Приемыш Чей? Сестры?

Мать: Сорокина Мария Матвеевна

Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: (Гордеева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Гордеев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1906

Сын: Гордеев Николай Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: (Гордеева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Гордеев Никита Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Гордеев Василий Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1914

Сын: Гордеев Иван Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1917

Дочь: (Гордеева) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1919

Дочь: (Гордеева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович

Смерть
1922

от голода

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