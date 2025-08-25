Гордеева (Сорокина) Феодосия Яковлвна
женский, родилась 1876
умерла 1922
МатьСорокина Мария Матвеевна1829 г.р.
Супруги
Гордеев Федор Иванович15.05.1878 г.р.
Дети
(Гордеева) Евдокия Федоровна01.08.1899 г.р.
Гордеев Григорий Федорович07.01.1904 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
08.11.1898
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: (Гордеева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1904
Сын: Гордеев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1906
Сын: Гордеев Николай Федорович
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: (Гордеева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1909
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1911
Сын: Гордеев Василий Федорович
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1914
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1917
Дочь: (Гордеева) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1919
Дочь: (Гордеева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Иванович
Смерть
1922