Сорокин Степан Васильев 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Степан Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 04.05.1861, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сорокин Василий Николаев1767 г.р.
Мать
Сорокина Анисья Леонтьева1767 г.р.
Супруги
Акулина Николаевна 2Я Жена1808 г.р.
Матрена 1Я Жена1800 г.р.
Дети
Сорокин Григорий Степанович16.11.1829 г.р.
Сорокин Яков Степанович/ Карпович Приемыш Чей? Сестры?1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сорокин Василий Николаев

Мать: Сорокина Анисья Леонтьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена 1Я Жена

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Бракосочетание
18.07.1826

Жена: Акулина Николаевна 2Я Жена

Рождение ребёнка
16.11.1829

Сын: Сорокин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Акулина Николаевна 2Я Жена

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сорокин Яков Степанович/ Карпович Приемыш Чей? Сестры?

Мать ребёнка: Акулина Николаевна 2Я Жена

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
04.05.1861
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от горячки

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