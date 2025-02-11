Сорокин Степан Васильев
мужской, родился 1808, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 04.05.1861, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСорокин Василий Николаев1767 г.р.
МатьСорокина Анисья Леонтьева1767 г.р.
Супруги
Акулина Николаевна 2Я Жена1808 г.р.
Матрена 1Я Жена1800 г.р.
Дети
Сорокин Григорий Степанович16.11.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена 1Я Жена
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Бракосочетание
18.07.1826
Рождение ребёнка
16.11.1829
Сын: Сорокин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Акулина Николаевна 2Я Жена
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1836
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
04.05.1861