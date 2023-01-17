Сорокина (из Баевки) Анисья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (из Баевки) Анисья Леонтьева

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сорокин Петр Васильев

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сорокин Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сорокин Степан Васильев

Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Николаев

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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