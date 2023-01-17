Сорокина (из Баевки) Анисья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сорокин Василий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно