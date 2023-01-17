Сорокин Василий Николаев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: (Микулай Ефремов) Матвеев
Мать: Просковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824