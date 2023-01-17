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Сорокин Василий Николаев

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: (Микулай Ефремов) Матвеев

Мать: Просковья Кузьмина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сорокин Петр Васильев

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сорокин Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сорокин Степан Васильев

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анисья Леонтьева

Смерть
1824
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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