(Микулай Ефремов) (Микулай Ефремов) Николай Матвеев
мужской, родился 1742, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.03.1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Ефрем Сорокин) (Ефрем Сорокин) Матвей Самойлов1689 г.р.
МатьПотешинка1694 г.р.
Супруги
Просковья Кузьмина1742 г.р.
Дети
Сорокин Василий Николаев1767 г.р.
Осип Николаев1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Просковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Осип Николаев
Мать ребёнка: Просковья Кузьмина
Место жительства
1795
Смерть
23.03.1804
Место жительства
1811