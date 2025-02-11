(Микулай Ефремов) (Микулай Ефремов) Николай Матвеев 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

(Микулай Ефремов) (Микулай Ефремов) Николай Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1742, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.03.1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Ефрем Сорокин) (Ефрем Сорокин) Матвей Самойлов1689 г.р.
Мать
Потешинка1694 г.р.
Супруги
Просковья Кузьмина1742 г.р.
Дети
Сорокин Василий Николаев1767 г.р.
Осип Николаев1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: (Ефрем Сорокин) (Ефрем Сорокин) Матвей Самойлов

Мать: Потешинка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Кузьмина

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сорокин Василий Николаев

Мать ребёнка: Просковья Кузьмина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Осип Николаев

Мать ребёнка: Просковья Кузьмина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
23.03.1804
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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