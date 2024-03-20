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Сюрюрюков Василий Спиридонович

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Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1893 ст.

Отец: Сюрюрюков Спиридон Филиппович

Мать: Сюрюрюкова Александра Паромоновна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Рождение ребёнка
12.05.1922

Дочь: Сюрюрюкова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Сюрюрюков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Сюрюрюков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна

Смерть
Неизвестно

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