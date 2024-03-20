Сюрюрюков Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения13.04.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1922
Дочь: Сюрюрюкова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна
Рождение ребёнка
24.08.1929
Сын: Сюрюрюков Петр Васильевич
Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Сюрюрюков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гулящева Иулиания (Ульяна) Степановна
Смерть
Неизвестно