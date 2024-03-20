Сюрюрюков Спиридон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сюрюрюков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.
Сын: Сюрюрюков Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Сюрюрюкова Александра Паромоновна
Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сюрюрюков Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Сюрюрюкова Александра Паромоновна
Смерть
Неизвестно