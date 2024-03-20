Сюрюрюков Спиридон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюрюрюков Спиридон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сюрюрюков Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюрюрюкова Александра Паромоновна

Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.

Сын: Сюрюрюков Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Сюрюрюкова Александра Паромоновна

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сюрюрюков Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Сюрюрюкова Александра Паромоновна

Смерть
Неизвестно

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